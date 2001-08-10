В Поронайске вынесен первый штраф за нарушение карантина
Житель Поронайска оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение режима изоляции. Как сообщили ТИА "Острова" в отделе МВД России по Поронайскому городскому округу, нарушитель был выявлен 3 апреля в ходе рейда по проверке жителей, находящихся на домашней обсервации.
Поронаец прибыл в Сахалинскую область из Владивостока 30 марта и по предписанию Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области должен был 14 дней придерживаться режима изоляции. Во время проверки полицейскими его не оказалось дома. В связи с чем на гражданина был составлен протокол, а вчера городской суд вынес нарушителю административное наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.
Стоит отметить, что административные наказания за нарушение режима домашней обсервации грозят еще трем жителям Поронайского района. Они также были выявлены правоохранителями в ходе проверочных мероприятий. Всего по состоянию на 5 апреля поронайские полицейские провели 44 рейда по проверке жителей, находящихся на домашней обсервации. Также участковые полиции регулярно проводят разъяснительную работу с гражданами о мерах по нераспространению коронавирусной инфекции посредством бесед и раздачи информационных листовок. Каждый час патрульные машины ППС с использованием громкоговорителей оповещают жителей о соблюдении режима самоизоляции.
По информации ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», в Поронайском городском округе случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено, на домашней обсервации находятся 195 человек.
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