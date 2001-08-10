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15:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Подозреваемого в квартирной краже мужчину ищут в Южно-Сахалинске
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 33-летнего Петра Владимировича Пантюхина. Мужчину подозревают в совершении квартирной кражи.
Приметы: рост 185-190, славянская внешность, худощавое телосложение, на вид 35 лет.
Если вы знаете, где находится Петр Пантюхин, сообщите об этом: 789-482, 89146496122, WhatsApp 8962120669.
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