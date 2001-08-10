Сахалинка украла телефон и расплатилась им за такси

В полицию Южно-Сахалинска обратился 37-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что после ссоры с малознакомой девушкой у него пропал мобильный телефон стоимостью 14 тысяч рублей.

В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 28-летняя жительница села Воскресенское.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, молодой человек находился в одном из досуговых заведений областного центра, когда решил пригласить подозреваемую составить ему компанию. В какой-то момент между ними возник конфликт и девушка решила уйти. Перед этим подозреваемая на глазах заявителя схватила его телефон, села в такси и уехала. Так как у нее не было с собой денежных средств, она расплатилась с водителем краденным гаджетом.

Возбуждено уголовное дело.