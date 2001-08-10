Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2020
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15:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка украла телефон и расплатилась им за такси

Сахалинка украла телефон и расплатилась им за такси

В полицию Южно-Сахалинска обратился 37-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что после ссоры с малознакомой девушкой у него пропал мобильный телефон стоимостью 14 тысяч рублей. 

В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 28-летняя жительница села Воскресенское. 

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, молодой человек находился в одном из досуговых заведений областного центра, когда решил пригласить подозреваемую составить ему компанию. В какой-то момент между ними возник конфликт и девушка решила уйти. Перед этим подозреваемая на глазах заявителя схватила его телефон, села в такси и уехала. Так как у нее не было с собой денежных средств, она расплатилась с водителем краденным гаджетом. 

Возбуждено уголовное дело.

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