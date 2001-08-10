Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Всего 11 случаев заражения коронавирусом подтвердились на Сахалине

Всего 11 случаев заражения коронавирусом подтвердились на Сахалине
По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 8 апреля в регионе зафиксировано одиннадцать подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека уже выписаны. Все пациенты получают комплексное лечение, сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко.
 
Сахалинские медики получат премии за сверхурочную работу в период пандемии. Решение наградить тружеников медицинского фронта принял губернатор Валерий Лимаренко после излечения трех островитян от коронавирусной инфекции.
 
Маски останутся для продажи в торговой сети. Постановление правительства РФ касается только медицинских изделий. В магазинах Сахалинской области реализуются защитные маски - не медицинские, но с аналогичными свойствами.
 
Сегодня пройдет прямой эфир с губернатором Валерием Лимаренко и представителями профильных ведомств. Акцент во время включения будет сделан на образовании и организации дистанционного обучения в регионе. Дополнительно будут затронуты вопросы о режиме самоизоляции и мерах социальной поддержки. Начало - в 15:00 в официальных аккаунтах главы региона на площадках Youtube и Instagram.

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