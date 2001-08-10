Две недели осталось до пика эпидемии коронавируса в России

"Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону - то есть фактически процесс, как правило, напоминает синусоиду", - отметила Скворцова.

По ее словам, для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия. Спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне. Во вторник 7 апреля в стране выявили рекордное с начала эпидемии количество заболевших - 1154 челоека. На Сахалине зарегистрировано 6 случаев, четверо пациентов вылечились.