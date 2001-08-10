Тихоокеанское
информационное агентство
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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Две недели осталось до пика эпидемии коронавируса в России

До пика эпидемии коронавируса в России осталось 10-14 дней. Об этом заявила  глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в интервью каналу "Россия 24". Рассказывает astv.ru
 
"Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону - то есть фактически процесс, как правило, напоминает синусоиду", - отметила Скворцова.
 
По ее словам, для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия. Спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне. Во вторник 7 апреля в  стране выявили рекордное  с начала эпидемии количество заболевших -  1154 челоека. На Сахалине зарегистрировано 6 случаев, четверо пациентов вылечились. 

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