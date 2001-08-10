Невельчанка украла 113 тонн угля, оформляя его на умерших людей

В следственном отделе ОМВД Невельска возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы одной из районных управляющих компаний в сфере ЖКХ. Сахалинку обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в период с 2017 по 2018 год, в рабочие обязанности обвиняемой входила выдача талонов на бесплатный пайковый уголь сахалинцам, проживающим на территории Горнозаводска и получающим его по льготам для отопления домов. Пользуясь своими полномочиями, злоумышленница подделывала документацию о реализации талонов лицам, которые входили в список льготников, но к этому моменту уже умерли. Затем злоумышленница забирала эти талоны и с их помощью сама получала твердое топливо со склада, или передавала их своим знакомым.

Полицейские установили, что действуя таким образом, злоумышленница похитила 113 тонн угля. Общая сумма ущерба составила 589 тысяч рублей.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные действия. Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.