Сахалинца обвиняют в угонах машин

Следователи Долинска завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего жителя села Сокол. Его обвиняют в угонах и краже.

Так, в одну из ночей ноября прошлого года, находясь в районе улицы Луговой в селе Сокол, увидел припаркованный во дворе универсал стоимостью 250 тысяч рублей. Он проник в салон, так как дверь была открыта. При помощи подручных инструментов злоумышленник запустил двигатель и поехал в Южно-Сахалинск, а затем в село Быков, где бросил автомобиль и скрылся.

В конце месяца того же года, находясь на улице Путевой, фигурант по аналогичной схеме угнал минивен стоимостью 380 тысяч рублей. Машину он впоследствии бросил в селе Стародубском.

В тот же вечер, будучи пьяным, он вытащил из автомобиля, припаркованного в вышеуказанном селе наборы инструментов, видеорегистратор и другое ценное имущество. Его общая стоимость составила более 71 тысячи рублей.

Уголовные дела, объединённые в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД России.