Сахалинца обвиняют в угонах машин
Следователи Долинска завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего жителя села Сокол. Его обвиняют в угонах и краже.
Так, в одну из ночей ноября прошлого года, находясь в районе улицы Луговой в селе Сокол, увидел припаркованный во дворе универсал стоимостью 250 тысяч рублей. Он проник в салон, так как дверь была открыта. При помощи подручных инструментов злоумышленник запустил двигатель и поехал в Южно-Сахалинск, а затем в село Быков, где бросил автомобиль и скрылся.
В конце месяца того же года, находясь на улице Путевой, фигурант по аналогичной схеме угнал минивен стоимостью 380 тысяч рублей. Машину он впоследствии бросил в селе Стародубском.
В тот же вечер, будучи пьяным, он вытащил из автомобиля, припаркованного в вышеуказанном селе наборы инструментов, видеорегистратор и другое ценное имущество. Его общая стоимость составила более 71 тысячи рублей.
Уголовные дела, объединённые в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД России.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 09:34 Сегодня В Невельском районе желающих приглашают на работу
10:12 Сегодня Акцию "Бессмертный полк" предложили провести онлайн
- 10:42 Сегодня Участок улицы Ленина закроют в ночь для движения в Южно-Сахалинске
- 11:14 Сегодня Улицу Комсомольскую частично отремонтируют
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
17:12 2 Апреля В ближайшие дни на Сахалин доставят миллион медицинских масок
13:43 2 Апреля Валерий Лимаренко проведет очередной эфир в соцсетях
16:42 3 Апреля Нарушителей карантинного режима на Сахалине выявляют с помощью камер
09:34 11 Марта Порядка 200 единиц спецтехники расчищали ночью дороги Южно-Сахалинска
16:12 10 Марта Надземный переход хотят построить возле «Сити Молла»
16:22 16 Марта Противопаводковые мероприятия начались в Южно-Сахалинске
12:43 16 Марта ВОЗ рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса
Выбор редакции
- 09:34 Вчера Всего 11 случаев заражения коронавирусом подтвердились на Сахалине
- 13:42 7 Апреля Еще троих сахалинцев вылечили от коронавируса
- 14:12 6 Апреля Пятерых сахалинцев отправляют в инфекционную больницу
- 10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?