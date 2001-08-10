Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2020
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14:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец дал указание работникам снести несколько участков деревьев в Углегорском лесничестве

Сахалинец дал указание работникам снести несколько участков деревьев в Углегорском лесничестве

Следственный отдел полиции Углегорского района завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника производственного отдела одной из угледобывающих компаний райцентра. Мужчине инкриминируют незаконную вырубку лесных насаждений, повлекшую особо крупный ущерб.

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба сахалинской полиции, установлено, что в июне прошлого года мужчина, не имея соответствующих полномочий и документов, дал указание при помощи спецтехники снести несколько участков деревьев в Углегорском лесничестве. В результате уничтожено более тысячи кубометров деревьев. Сумма ущерба - больше 9 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. 

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