Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2020
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13:04, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает женщину, присвоившую чужие деньги

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает женщину, присвоившую чужие деньги
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает женщину, присвоившую чужие деньги.
 
Находясь в торговом центре "Рояль" на улице Емельянова, 36 в областном центре, подозреваемая похитила из банкомата деньги, которые принадлежали человеку, стоящему рядом с ней.
 
Посетительницу торгового центра зафиксировали камеры видеонаблюдения.
 
Если вы знаете женщину, попавшую на видео, сообщите об этом: 789-482, 89146496122, WhatsApp 89621206698.

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