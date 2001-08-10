Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2020
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15:02, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще у четверых сахалинцев подозревают коронавирус

Еще у четверых сахалинцев подозревают коронавирус
По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 14:15 13 апреля анализы еще четырех человек находятся под подозрением.
 
Среди четырех подозреваемых семья из двух человек, приехавших из Москвы, которая вместо прохождения обсервации начала торговлю промышленными товарами. Уже определен круг из 12 контактировавших с ними людей. Все они на обязательной самоизоляции.

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