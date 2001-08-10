Тихоокеанское
информационное агентство
14 Апреля 2020
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16:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

У сахалинца обнаружили поддельные права

Инспекторы ДПС остановили японский автомобиль под управлением 28-летнего мужчины в районе дома № 76 по улице Ленина в Южно-Сахалинске. 

Как сообщили в региональном УГИБДД УМВД России, при проверке документов у стражей порядка возникло подозрение, что водительское удостоверение имеет признаки подделки. В правах не совпадала цветовая гамма рисунка, а шрифт был смазан.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в городской отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

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