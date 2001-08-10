73,52|80,54|33,69
16:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
У сахалинца обнаружили поддельные права
Инспекторы ДПС остановили японский автомобиль под управлением 28-летнего мужчины в районе дома № 76 по улице Ленина в Южно-Сахалинске.
Как сообщили в региональном УГИБДД УМВД России, при проверке документов у стражей порядка возникло подозрение, что водительское удостоверение имеет признаки подделки. В правах не совпадала цветовая гамма рисунка, а шрифт был смазан.
Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в городской отдел полиции. По данному факту проводится проверка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
13:42 7 Апреля Еще троих сахалинцев вылечили от коронавируса
13:12 7 Апреля Стали известны новые даты проведения ЕГЭ
09:34 8 Апреля Всего 11 случаев заражения коронавирусом подтвердились на Сахалине
- 15:04 9 Апреля О графиках работы государственных организаций сообщают сахалинцам
16:22 16 Марта Противопаводковые мероприятия начались в Южно-Сахалинске
12:43 16 Марта ВОЗ рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса
17:02 1 Апреля В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?