У сахалинца обнаружили поддельные права

Инспекторы ДПС остановили японский автомобиль под управлением 28-летнего мужчины в районе дома № 76 по улице Ленина в Южно-Сахалинске.

Как сообщили в региональном УГИБДД УМВД России, при проверке документов у стражей порядка возникло подозрение, что водительское удостоверение имеет признаки подделки. В правах не совпадала цветовая гамма рисунка, а шрифт был смазан.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в городской отдел полиции. По данному факту проводится проверка.