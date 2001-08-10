Родственники и сахалинская полиция ищут 20-летнего уроженца Омской области

Родственники и сахалинская полиция ищут 20-летнего Андрея Римовича Гайсина.

Уроженец Омской области проходил службу по контракту в воинской части в Аниве. 13 января он перестал выходить на связь с матерью. В начале февраля парня уволили из рядов Вооруженных сил РФ за нарушение условий контракта.

Может находиться в Южно-Сахалинске.

Приметы: рост 180-185, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза.

Если вы знаете, где находится Андрей Гайсин, сообщите об этом: 8 (4242) 780-685, 44-66-98, WhatsApp 89621206698.