Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2020
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13:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Родственники и сахалинская полиция ищут 20-летнего уроженца Омской области

Родственники и сахалинская полиция ищут 20-летнего уроженца Омской области

Родственники и сахалинская полиция ищут 20-летнего Андрея Римовича Гайсина.

Уроженец Омской области проходил службу по контракту в воинской части в Аниве. 13 января он перестал выходить на связь с матерью. В начале февраля парня уволили из рядов Вооруженных сил РФ за нарушение условий контракта.

Может находиться в Южно-Сахалинске.

Приметы: рост 180-185, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза.

Если вы знаете, где находится Андрей Гайсин, сообщите об этом: 8 (4242) 780-685, 44-66-98, WhatsApp 89621206698.

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