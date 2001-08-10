Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2020
Сегодня 00:50
73,32|80,12|31,72
Прилетевшие сахалинцы смогут пройти обсервацию дома, если вся семья сядет на карантин
15:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Холмска нелегально прописывал у себя в квартире россиян и иностранцев два года

Холмская городская прокуратура проверила исполнение миграционного законодательства.

Установлено, что с 2018 по 2020 год 57-летний житель портового города за деньги фиктивно зарегистрировал в своей квартире тринадцать россиян, а также двух граждан ближнего зарубежья.

Прокуратура направила материалы в районную полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «фиктивная регистрация граждан по месту жительства в жилом помещении».

«В связи с установленными фактами ненадлежащего учета граждан Российской Федерации и иностранных граждан, проживающих на территории Холмского района, в адрес начальника ОМВД России по Холмскому городскому округу внесено представление, которое находится на рассмотрении», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области. 

Результаты расследования уголовного дела и рассмотрение мер реагирования находится на контроле прокуратуры.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?