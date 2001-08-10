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15:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Дверь подсобного помещения горела в Поронайске
Сообщение о возгорании в общежитии на улице Ленина в Поронайске поступило диспетчеру местного пожарного отряда накануне, 13 апреля, в 00:54.
Как сообщают в региональной противопожарной службе, к приезду огнеборцев помещение окутал дым, открытым пламенем горела дверь подсобного помещения общежития на 4-м этаже.
В 01:01 пожар локализовали, а в 01:11 полностью ликвидировали. В тушении принимали участие 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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