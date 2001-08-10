Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2020
Сегодня 00:50
73,32|80,12|31,72
Прилетевшие сахалинцы смогут пройти обсервацию дома, если вся семья сядет на карантин
15:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Дверь подсобного помещения горела в Поронайске

Сообщение о возгорании в общежитии на улице Ленина в Поронайске поступило диспетчеру местного пожарного отряда накануне, 13 апреля, в 00:54.

Как сообщают в региональной противопожарной службе, к приезду огнеборцев помещение окутал дым, открытым пламенем горела дверь подсобного помещения общежития на 4-м этаже.

В 01:01 пожар локализовали, а в 01:11 полностью ликвидировали. В тушении принимали участие 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?