Больше двух тысяч бутылок и канистр контрафактного алкоголя изъяли сахалинские полицейские

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области пресекли факт сбыта контрафактного алкоголя на территории региона. Нарушение закона инкриминируют 30-летнему предпринимателю из Южно-Сахалинска.



Как сообщают в пресс-службе сахалинской полиции, при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемый купил на материке крупную партию нелегального алкоголя, которую собирался продавать местным жителям.



В контейнере и грузовом автомобиле, арендованных злоумышленником, стражи правопорядка обнаружили коробки с водкой разных наименований. Как впоследствии установила экспертиза, федеральные акцизные марки на бутылках были поддельными.



Также полицейские нашли пятилитровые канистры со спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета, полулитровые бутылки с этикетками и инструментарий, используемый для розлива. Как оказалось, сомнительная жидкость из канистр профильтровывалась от грязного осадка, а затем переливалась в бутылки из-под коньяка, которые запечатывались и уходили на продажу под видом благородного напитка.

Всего из нелегального оборота сотрудники полиции изъяли больше двух тысяч бутылок и канистр контрафактного алкоголя общей стоимостью свыше 600 тысяч рублей.

«Сейчас органы следствия проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые в крупном размере» и ч. 4 ст. 327.1 «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок» Уголовного кодекса Российской Федерации», - добавили в региональном УМВД.