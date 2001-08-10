Тихоокеанское
информационное агентство
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16:04, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Ноглик обокрал бывшую коллегу больше чем на миллион рублей

Полицейские Южно-Сахалинска завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Ноглик. Мужчина совершил кражу в особо крупном размере. 

Установлено, что фигуранту дела предоставили комнату в квартире от предприятия, где он работал. Кроме сахалинца в соседнем помещении жила семейная пара, работающая в этой же организации.

"Во время совместного проживания обвиняемый приметил, где у женщины хранятся ценности и деньги. Будучи уже безработным он вновь приехал в Южно-Сахалинск с гвоздодером, которым отжал замок входной двери. Проникнув в квартиру, мужчина украл из комода ценности и наличные на общую сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Уголовное дело направлено в суд. 

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