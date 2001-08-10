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11:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
На Сахалине подтвердился еще один случай заражения COVID-19
Еще один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили на Сахалине. Об этом стало известно из Telegram-канала Валерия Лимаренко сегодня, 16 апреля.
«Сегодня утром из специализированной лаборатории пришел еще один анализ пассажира московского рейса, он оказался положительным.
Человек уже находился на строгой обсервации. Таким образом, в области 13 заболевших коронавирусной инфекцией. Ранее излечились шестеро. Всего с начала пандемии в островном регионе зарегистрировано 19 случаев заражения.
На сегодняшний день в Сахалинской области в обязательной обсервации находятся 800 человек, в ближайшее время ожидается увеличение до 1000», - сообщил губернатор островного региона.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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