На Сахалине подтвердился еще один случай заражения COVID-19

Еще один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили на Сахалине. Об этом стало известно из Telegram-канала Валерия Лимаренко сегодня, 16 апреля.

«Сегодня утром из специализированной лаборатории пришел еще один анализ пассажира московского рейса, он оказался положительным.

Человек уже находился на строгой обсервации. Таким образом, в области 13 заболевших коронавирусной инфекцией. Ранее излечились шестеро. Всего с начала пандемии в островном регионе зарегистрировано 19 случаев заражения.

На сегодняшний день в Сахалинской области в обязательной обсервации находятся 800 человек, в ближайшее время ожидается увеличение до 1000», - сообщил губернатор островного региона.