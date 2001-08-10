Из-за нарушителя карантина двое сахалинцев могли заразиться коронавирусом. Сотрудники полиции проводят процессуальную проверку по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, которые могли повлечь за собой заражение коронавирусной инфекцией. Имеются признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 236 УК РФ, сообщили в правительстве области.

Поводом для проверки послужило то, что в одном из отдаленных районов Сахалинской области у четырех жителей выявили подозрение на COVID-19. Сахалинцев незамедлительно с помощью санитарной авиации доставили в инфекционный госпиталь на базе Долинской ЦРБ.

В результате, диагноз подтвердился у двух пациентов. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Сотрудники полиции предварительно установили, что оба заболевших контактировали с гражданином, которому ранее было выдано предписание Роспотребнадзора о строгой двухнедельной самоизоляции в домашних условиях. Но человек пренебрег этими обязательными ограничениями.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, предусматривает уголовное наказание – до двух лет лишения свободы.

Напомним, в России вступили в силу поправки, ужесточающие наказание за несоблюдение карантина. Для граждан штрафы теперь составляют от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Усилена и уголовная ответственность. К примеру, действия, которые привели к смерти двух или более лиц, наказываются принудительными работами или лишением свободы на срок от пяти до семи лет.