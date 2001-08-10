Из-за нарушителя карантина двое сахалинцев могли заразиться коронавирусом
Из-за нарушителя карантина двое сахалинцев могли заразиться коронавирусом. Сотрудники полиции проводят процессуальную проверку по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, которые могли повлечь за собой заражение коронавирусной инфекцией. Имеются признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 236 УК РФ, сообщили в правительстве области.
Поводом для проверки послужило то, что в одном из отдаленных районов Сахалинской области у четырех жителей выявили подозрение на COVID-19. Сахалинцев незамедлительно с помощью санитарной авиации доставили в инфекционный госпиталь на базе Долинской ЦРБ.
В результате, диагноз подтвердился у двух пациентов. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением врачей.
Сотрудники полиции предварительно установили, что оба заболевших контактировали с гражданином, которому ранее было выдано предписание Роспотребнадзора о строгой двухнедельной самоизоляции в домашних условиях. Но человек пренебрег этими обязательными ограничениями.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, предусматривает уголовное наказание – до двух лет лишения свободы.
Напомним, в России вступили в силу поправки, ужесточающие наказание за несоблюдение карантина. Для граждан штрафы теперь составляют от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Усилена и уголовная ответственность. К примеру, действия, которые привели к смерти двух или более лиц, наказываются принудительными работами или лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня На Парамушире построили спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном
10:12 Сегодня Волонтеры помогают продуктами сахалинцам
10:42 Сегодня Одну из центральных улиц ремонтируют в Поронайске
11:32 Сегодня На Сахалине подтвердился еще один случай заражения COVID-19
- 15:04 9 Апреля О графиках работы государственных организаций сообщают сахалинцам
09:32 10 Апреля Холодную воду отключат сегодня в укрупненном квартале Южно-Сахалинска
- 09:34 9 Апреля В Невельском районе желающих приглашают на работу
15:32 10 Апреля Сахалинские синоптики прогнозируют спокойную погоду на предстоящей неделе
16:22 16 Марта Противопаводковые мероприятия начались в Южно-Сахалинске
12:43 16 Марта ВОЗ рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса
17:02 1 Апреля В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
Выбор редакции
- 11:32 Сегодня На Сахалине подтвердился еще один случай заражения COVID-19
- 11:32 14 Апреля Отремонтировать улицу Больничную Южно-Сахалинска планируют до начала октября
- 15:32 13 Апреля В Сахалинской области выздоровели еще два человека от коронавирусной инфекции
- 15:02 13 Апреля Еще у четверых сахалинцев подозревают коронавирус
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?