Около 400 грамм марихуаны сделал сахалинец из выращиваемой конопли
Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 33-летнего жителя Южно-Сахалинска. Его подозревают в незаконном изготовлении и сбыте наркотиков, а также культивировании наркосодержащих растений.
Ранее оперативникам поступила информация о том, что сахалинец изготавливает в своем доме запрещенные к обороту вещества.
В ходе осмотра квартиры злоумышленника сотрудники УКОН обнаружили несколько десятков кустов растения рода «конопля». Для того, чтобы кусты росли быстрее, подозреваемый при помощи подручных инструментов соорудил самодельную теплицу, сообщили в региональном УМВД России.
При дальнейшем осмотре квартиры и подвального помещения дома, стражи порядка обнаружили еще около 5 грамм синтетического наркотика «мефедрон», который мужчина хранил для личного употребления.
Из наркосодержащих растений злоумышленник сделал около 400 грамм марихуаны. Небольшую дозу дурмана мужчина успел сбыть одному из граждан, после чего его задержали сотрудники полиции с поличным.
Возбуждены уголовные дела.
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