Тихоокеанское
информационное агентство
16 Апреля 2020
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16:14, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

За избиение соседа будут судить жителя Томари

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего жителя Томари. Мужчина причинил тяжкий вред здоровью человека. 

"Фигурант дела, находясь в одном из дворов Южно-Сахалинска, встретил своего соседа, с которым у него возник конфликт. Разозлившись, он ударил мужчину в лицо, от чего тот упал на землю. После этого злоумышленник нанес знакомому ему еще около пяти ударов по лицу", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали у потерпевшего множественные гематомы, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Вину в совершении мужчина признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.

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