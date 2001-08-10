В Невельском рекреационном парке повредили имущество

Рекреационный парк по улице Береговой, открытый в декабре 2019 года и ставший не только визитной карточкой Невельского района, но и излюбленным местом отдыха сахалинцев из других городов претерпел «изменения». Поврежденным оказался бинокль, который установлен на набережной, чтобы любой желающий мог понаблюдать за сивучами на брекватере. Также пострадал и модульный теплый туалет, установленный на территории рекреационного парка. В кабинке сломан умывальник, выдран лоток для бумаги, поврежден сливной бачок, а также дверь в кабинку. Сейчас по данному факту сотрудниками Невельской полиции проводится проверка.

Мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник в своем обращение к невельчанам и гостям города подчеркнул, «Будьте более ответственными, не ломайте то, что сделано для благоустройства города и удобства населения. На восстановление поврежденного имущество понадобятся дополнительные финансовые средства. Но ведь этого можно избежать не будь варварского отношения. Администрация округа старается сделать все возможное, чтоб приморский город стал комфортным для каждого живущего в нем, но при таком отношении невозможно добиться образцового содержания города. Хотелось бы обратиться к горожанам и гостям -почему нужно разбить и уничтожить все, что власть делает для удобства и комфорта? Ведь гораздо приятнее беречь то, что у нас есть!».

Сейчас на территории рекреационного парка установлена камера видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город», а подрядная компания приступила к восстановлению работы биноклей, освещения, обустройству тротуарной плитки. Устанавливаются скамейки и урны, засеивается газонная трава. Все работы будут выполнены до 1 мая, сообщили в пресс-службе администрации Невельска.