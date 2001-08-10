Тихоокеанское
информационное агентство
17 Апреля 2020
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14:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл деньги с карты своей знакомой

Следователи Южно-Сахалинска завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже денег.

Установлено, что в ночь на 8 февраля злоумышленник подвозил до дома молодую девушку, после чего обнаружил в салоне авто принадлежащую ей банковскую карту. Как оказалось, гражданка выронила ее из кармана. Вместо того, чтобы связаться с владелицей, фигурант решил похитить принадлежащие ей средства. Пин-код от карты обвиняемый знал, поскольку ранее потерпевшая давала ему кредитку, чтобы тот снял деньги.

Добравшись до банкомата, злоумышленник обнаружил на карте крупную сумму – почти 80 тысяч рублей. Тогда он обналичил 76 тысяч рублей, которые забрал себе, а кредитку выбросил. 

Обнаружив пропажу средств, потерпевшая обратилась в полицию. 

В ходе следствия фигурант раскаялся в содеянном и выдал похищенные деньги в полном объеме. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном УМВД России.

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