Тихоокеанское
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11:52, 20.04.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

15 тысяч рублей заплатит житель Северо-Курильска за нарушение карантина

Жителя Северо-Курильска признали виновным в нарушении режима самоизоляции. 18 апреля в 10:00 Северо-Курильским районным судом рассмотрен административный материал в отношении гр.К.

Установлено, 5 апреля мужчина приехал на остров Парамушир. Он получил предписание Роспотребнадзора. 13 апреля в 13:56 часов островитянин покинул свой дом.

Как сообщили в суде Северо-Курильска, мужчину признали виновным и назначили ему штраф в размере 15 тысяч рублей. 

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