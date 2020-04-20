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14:12, 20.04.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Корсаковец нашел чужую карту и купил с нее брендовые вещи

В полицию Корсакова обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила, что некоторое время назад потеряла свою банковскую карту, а впоследствии с нее кто-то похитил больше 28 тысяч рублей. 

Оперативники выяснили все обстоятельства и установили личность злоумышленника. Им оказался 20-летний житель Корсакова. Как оказалось, после того, как молодой человек нашел банковскую карту, он скачал себе на мобильный телефон приложение одного из магазинов и за счет потерпевшей покупал брендовые вещи.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый свою вину ризнал. Он находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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