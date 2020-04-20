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Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска
14:43, 20.04.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Анивы обиделся на жену и поджег дом

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего жителя Анивского района. Мужчина уничтожил чужое имущество путем поджога.  

Установлено, парень поругался со своей женой. Она уехала вместе с детьми к своей родственнице в Макаров. Он проследовал за ними и ночью решил поговорить с женой по телефону, но получил отказ. 

"Обидевшись, фигурант разбил стекло на оконной раме и зажигалкой поджог штору. В результате пожара дачный дом, а также находящееся в нем имущество, было полностью уничтожено. Материальный ущерб составил более 126 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе следствия обвиняемый раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.

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