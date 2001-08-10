Тихоокеанское
информационное агентство
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14:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Макарова ударила ножом свою собутыльницу

Макаровский полицейские направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 34-летней местной жительницы. Ее обвиняют в причинении вреда здоровью.

Установлено, женщина была в гостях, где выпила с потерпевшей. Между женщинами возникла ссора. Фигурантка взяла кухонный нож и нанесла колото-резанное ранение затылочной области. Это привело к кратковременному расстройству здоровья. Его квалифицировали как легкий вред здоровью.   

"В другой день обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения зашла в квартиру к своему знакомому. В ходе диалога между ними, хозяин кварты сделал гостье замечание, что она прошла в комнату в уличной обуви. Это оскорбило злоумышленницу. Она схватила кухонный нож и ударила им потерпевшего в плечо, причинив тем самым тяжкий вред здоровью", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Уголовное дело направлено в суд.

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