Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2020
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16:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодой сахалинец перевел со счета пенсионера больше 100 тысяч рублей

В полицию Александровск-Сахалинского района обратился 58-летний местный житель. Пенсионер сообщил, что с его карты пропало более 101 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства кражи и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний сахалинец.

- Потерпевший потерял свой телефон, а злоумышленник нашел его. Юноша воспользовался приложением мобильного банкинга и перевел со счетов заявителя вышеуказанную сумму. Похищенные деньги подозреваемый потратил на свои нужды, - сообщили в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Преступник находится под подпиской о невыезде.

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