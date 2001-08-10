Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2020
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11:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

142 бутылки нелегального алкоголя изъяли в Березняках

142 бутылки нелегального алкоголя изъяли в Березняках

Сотрудники министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области обнаружили алкогольную продукцию без документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. 

Бутылки с пивом и пивными напитками нашли в торговом объекте, расположенном в Березняках. 

Как сообщили в региональном Минсельхозе, в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Алкогольная продукция в количестве 142 бутылок изъята. 

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