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14:43, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинские правоохранители нашли дома у сахалинца 30 граммов наркотиков
Полицейские задержали ранее судимого 23-летнего сахалинца. Его подозревают в сбыте наркотических средств синтетического происхождения.
Оперативники установили, парень фасовал наркотики и распространял их через "тайники-закладки".
В ходе личного досмотра подозреваемого и его дома сотрудники УКОН обнаружили и изъяли почти 30 граммов запрещенных веществ.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, возбуждены уголовные дела.
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