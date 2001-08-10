Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2020
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14:43, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские правоохранители нашли дома у сахалинца 30 граммов наркотиков

Полицейские задержали ранее судимого 23-летнего сахалинца. Его подозревают в сбыте наркотических средств синтетического происхождения. 

Оперативники установили, парень фасовал наркотики и распространял их через "тайники-закладки".  

В ходе личного досмотра подозреваемого и его дома сотрудники УКОН обнаружили и изъяли почти 30 граммов запрещенных веществ.  

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, возбуждены уголовные дела.

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