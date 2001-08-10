Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2020
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16:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Быкова украл со строительных лесов дорогие инструменты

В следственном отделе ОМВД Долинска завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего жителя села Быков. Его обвиняют в краже.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, фигурант пришел в гости к своему знакомому.  Его квартира расположена на четвертом этаже, а на фасаде дома проводились утеплительные работы. Для этого строители расположили снаружи дома строительные леса. 

Обвиняемый увидел, что на них лежат дорогостоящие инструменты и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, вышел на балкон и похитил имущество. Стоимость ущерба составила 12 тысяч рублей.  

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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