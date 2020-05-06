Тихоокеанское
информационное агентство
9 Мая 2020
Сегодня 01:39
73,87|80,00|30,58
Проезд по ж/д переезду в Поронайском районе частично перекроют
16:34, 06.05.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка перевела мошеннику деньги за несуществующую собаку

В полицию Корсакова обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что разметила в интернете объявление о том, что хочет купить пуделя.
 
"В этот же день потерпевшей написал мужчина и сообщил, что продает щенков интересующей ее породы за 14 000 рублей. Злоумышленник отметил, что питомцев быстро разбирают, поэтому необходимо внести предоплату. Сахалинка поверила мошеннику и перевела деньги ему на карту", - подчеркнули в областном УМВД.
 
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?