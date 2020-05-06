Сахалинка перевела мошеннику деньги за несуществующую собаку

В полицию Корсакова обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что разметила в интернете объявление о том, что хочет купить пуделя.

"В этот же день потерпевшей написал мужчина и сообщил, что продает щенков интересующей ее породы за 14 000 рублей. Злоумышленник отметил, что питомцев быстро разбирают, поэтому необходимо внести предоплату. Сахалинка поверила мошеннику и перевела деньги ему на карту", - подчеркнули в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.