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13:12, 07.05.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную добычу краба

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную добычу краба

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области 6 мая пресекли деятельность группы людей, специализирующейся на незаконной добыче камчатского краба.

Трех граждан Российской Федерации задержали на морском побережье залива Анива при перегрузке 114 экземпляров живого краба из маломерного плавсредства в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Во время задержания браконьеры попытались скрыться с места происшествия, однако их действия пресекли пограничники.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, лодка с руль-мотором и автомобиль изъяты. Обнаруженный краб по результатам экспертизы признан жизнеспособным, выпущен в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил более 800 тысяч рублей.

Ранее, 17 апреля этого года двух граждан из этой группы уже задерживали в Анивском районе за незаконный вылов и транспортировку водных биологических ресурсов, при этом сотрудникам Пограничного управления оказывалось противодействие, и предпринималась попытки к бегству.

В отношении задержанных лиц решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.256 Уголовного кодекса России «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

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