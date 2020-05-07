Тихоокеанское
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15:32, 07.05.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Больше 200 килограммов сушеного минтая обнаружили сахалинские таможенники

Больше 200 килограммов сушеного минтая обнаружили сахалинские таможенники
Более 200 килограммов сушеного минтая обнаружили сахалинские таможенники на транспортном судне в порту Невельска. Коробки с морепродукцией моряки привезли из Пусана (Республика Корея).
 
 
Возбудили 10 дел об административных правонарушениях в отношении членов экипажа по фактам недекларирования товаров и несоблюдения запретов и ограничений на их ввоз. Всего таможенники обнаружили десять 20-килограммовых коробок соломки минтая.
 
"Морепродукция задержана и помещена в камеру хранения вещественных доказательств. Нарушителям грозят штрафные санкции, не исключена конфискация товара", - сообщили в пресс-службе сахалинской таможни. 

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