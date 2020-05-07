Больше 200 килограммов сушеного минтая обнаружили сахалинские таможенники

Более 200 килограммов сушеного минтая обнаружили сахалинские таможенники на транспортном судне в порту Невельска. Коробки с морепродукцией моряки привезли из Пусана (Республика Корея).

Возбудили 10 дел об административных правонарушениях в отношении членов экипажа по фактам недекларирования товаров и несоблюдения запретов и ограничений на их ввоз. Всего таможенники обнаружили десять 20-килограммовых коробок соломки минтая.

"Морепродукция задержана и помещена в камеру хранения вещественных доказательств. Нарушителям грозят штрафные санкции, не исключена конфискация товара", - сообщили в пресс-службе сахалинской таможни.