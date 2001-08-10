Тихоокеанское
информационное агентство
9 Мая 2020
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10:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Долинска обокрал спящего собутыльника

Житель Долинска обокрал спящего собутыльника
Долинские следователи закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже.
 
Установлено, что злоумышленник выпивал с потерпевшим у него в квартире. В какой-то момент хозяин уснул. Молодой человек воспользовался этим, снял с шеи собутыльника золотую цепочку и с пальца кольцо. Кроме этого, он украл из квартиры мобильный телефон, ноутбук и другие дорогие вещи.
 
"Чтобы не быть уличенным в краже, обвиняемый сложил краденное в сумку, вызвал такси и отвез к себе домой, после чего
вернулся обратно в квартиру потерпевшего. Общая стоимость похищенного составила более 135 тысяч рублей", - отметили в региональном УМВД.
 
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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