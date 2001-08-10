Тихоокеанское
информационное агентство
9 Мая 2020
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Еще 3 новых случая заражения COVID-19 подтвердили на Сахалине

Еще 3 новых случая заражения COVID-19 подтвердили на Сахалине

Еще о троих подтвержденных случаях коронавирусной инфекции на Сахалине стало известно сегодня, 8 мая. Об этом пишет Телеграмм-канал Валерия Лимаренко.

Женщина и двое мужчин прибыли на остров 29, 30 апреля и 2 мая. Так как у двоих из них имелись клинические проявления, их сразу направили в  стационар, третий мужчина – в самоизоляцию. Лабораторные анализы подтвердили наличие инфекции у всех троих. Итого на 8 мая в Сахалинской области выявлено 35 случаев коронавирусной инфекции, 20 человек выписано с выздоровлением, 15 продолжают лечение.

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