Южносахалинец пойдет под суд за организацию наркопритона
Следственное управление УМВД России по Южно-Сахалинску окончило расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в организации притона для систематического употребления наркотических средств.
Как сообщает пресс-служба сахалинской полиции, следователи установили, что в гости к мужчине пришли четыре его приятеля. Они предложили ему предоставлять квартиру для употребления дезоморфина. Злоумышленник согласился. Чтобы их действия не были замечены соседями, сахалинцы договорились, что вход в его дом будет только по паролю.
Через несколько дней сотрудники полиции получили информацию, что в квартире изготавливают дурман. Правоохранители задержали хозяина жилплощади и его гостей. За употребление наркотических средств всех привлекли к административной ответственности и поставили на учет.
Через несколько месяцев злоумышленник снова предоставил свою квартиру для изготовления дезоморфина. В ней полицейские обнаружили и изъяли шприцы, ампулы, тампоны, пропитанные остатками наркосодержащих средств, а также предметы и приспособления, предназначенные для приготовления наркотиков кустарным способом.
Последний раз мужчину с гостями задержали в сентябре 2016 года. Находясь в своем жилище, при помощи подручных средств мужчина совместно с наркозависимыми изготовил наркотик – дезоморфин для личного употребления.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное статьей 232 Уголовного кодекса Российской Федерации - организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальный срок, который грозит фигуранту до 4 лет лишений свободы
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