Сахалинец украл телевизор, пылесос и банковскую карту у знакомого, который его приютил

Следователи Южно-Сахалинска окончили расследование уголовного дела о совершении квартирной кражи. К ней причастен 48-летний, ранее неоднократно судимый мужчина.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел в декабре минувшего года. Тогда злоумышленник познакомился с жителем областного центра. Фигурант испытывал проблемы с поиском жилья. Мужчина решил помочь ему и пустил в свою квартиру недолго пожить. Через два дня обвиняемый съехал из дома потерпевшего. Уходя он заметил, что хозяин не закрыл входную дверь на замок, а просто захлопнул ее. При этом сам заявитель отправился в город по делам.

Тогда подозреваемый проник в жилое помещение, откуда украл телевизор, пылесос и банковскую карту. Стоимость ущерба составила свыше 34 тысяч рублей.

Распорядиться украденным имуществом южносахалинец не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в суд.