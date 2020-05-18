Электроинструменты и бензопилу украл житель Корсакова из чужого гаража

Корсаковские полицейские задержали 24-летнего местного жителя. Парня подозревают в краже со взломом.

Установлено, что в марте злоумышленник вскрыл замок на одном из гаражей, расположенных в переулке Нагорном. Проникнув в помещение, подозреваемый похитил электроинструменты и бензопилу.

"Он продал украденное третьему лицу за бесценок, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Стоимость ущерба составила 36 тысяч рублей", - сообщили в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливают причастность задержанного к ряду других аналогичных хищений.