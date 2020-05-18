Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2020
Сегодня 16:44
72,39|79,17|34,70
Участок улицы Лермонтова закрыли в Южно-Сахалинске до 30 мая
15:32, 18.05.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Электроинструменты и бензопилу украл житель Корсакова из чужого гаража

Корсаковские полицейские задержали 24-летнего местного жителя. Парня подозревают в краже со взломом.

Установлено, что в марте злоумышленник вскрыл замок на одном из гаражей, расположенных в переулке Нагорном. Проникнув в помещение, подозреваемый похитил электроинструменты и бензопилу.

"Он продал украденное третьему лицу за бесценок, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Стоимость ущерба составила 36 тысяч рублей", - сообщили в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливают причастность задержанного к ряду других аналогичных хищений.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?