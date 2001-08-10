Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2020
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Три новых случая COVID-19 подтвердили в Сахалинской области

Три новых случая COVID-19 подтвердили в Сахалинской области
Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтвердили на Сахалине. При этом четырех пациентов выписали. Об этом заявил губернатор островного региона в своем Telegram-канале сегодня, 20 мая.
 
"Три новых больных прилетели в регион московскими и новосибирским рейсами.
 
Причем, двое из них – военнослужащие, вернувшиеся из отпусков на Кунашир и на Сахалин. По прилету сразу были помещены на самоизоляцию. При получении положительных анализов сразу были госпитализированы в инфекционный госпиталь. Еще один новый пациент стационара – инженер, прибывший на остров для работы из Татарстана.
 
Вместе с поступлением новых больных, врачи оформили и выписку четверых пациентов – они перенесли заболевание в легкой форме, но еще две недели будут наблюдаться по месту жительства. 
 
Итого на 20 мая в Сахалинской области 60 случаев заболевания, 33 выписано с выздоровлением, 27 продолжают лечение", - говорится в сообщении.

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