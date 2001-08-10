Три новых случая COVID-19 подтвердили в Сахалинской области

Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтвердили на Сахалине. При этом четырех пациентов выписали. Об этом заявил губернатор островного региона в своем Telegram-канале сегодня, 20 мая.

"Три новых больных прилетели в регион московскими и новосибирским рейсами.

Причем, двое из них – военнослужащие, вернувшиеся из отпусков на Кунашир и на Сахалин. По прилету сразу были помещены на самоизоляцию. При получении положительных анализов сразу были госпитализированы в инфекционный госпиталь. Еще один новый пациент стационара – инженер, прибывший на остров для работы из Татарстана.

Вместе с поступлением новых больных, врачи оформили и выписку четверых пациентов – они перенесли заболевание в легкой форме, но еще две недели будут наблюдаться по месту жительства.

Итого на 20 мая в Сахалинской области 60 случаев заболевания, 33 выписано с выздоровлением, 27 продолжают лечение", - говорится в сообщении.