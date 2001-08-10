4 новых пациента с коронавирусом выявлены в Сахалинской области

В Сахалинской области выявлены 4 новых пациента с коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко.

Сообщается, что все заболевшие – прилетели с других регионов. Трое из них вернулись на остров после отпуска и учебы. Четвертый на Сахалин прилетел на работу с Алтая.

И еще трое пациентов сегодня выписаны. Среди них семейная пара и один пациент, заразившийся во время поездки на операцию.

Итого на 21 мая в Сахалинской области 64 заболевших, 36 выписано с выздоровлением, 28 продолжают лечение.