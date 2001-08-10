Тихоокеанское
информационное агентство
22 Мая 2020
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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

4 новых пациента с коронавирусом выявлены в Сахалинской области

4 новых пациента с коронавирусом выявлены в Сахалинской области
В Сахалинской области выявлены 4 новых пациента с коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко.
 
Сообщается, что все заболевшие – прилетели с других регионов.  Трое из них вернулись на остров после отпуска и учебы. Четвертый на Сахалин прилетел на работу с Алтая.
 
И еще трое пациентов сегодня выписаны. Среди них семейная пара и один пациент, заразившийся во время поездки на операцию.
 
Итого на 21 мая в Сахалинской области 64 заболевших, 36 выписано с выздоровлением, 28 продолжают лечение.

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