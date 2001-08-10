Трое сахалинских подростков потратили деньги с чужих кредиток

Полицейские Южно-Сахалинска установили подозреваемых в краже банковских карт.

Как сообщают в пресс-службе сахалинской полиции, в минувшую пятницу в дежурную часть горотдела в областном центре за помощью обратился 50-летний местный житель. Он сообщил, что с его квартиры кто-то похитил две банковские карты. Спустя некоторое время ему начали приходить смс-сообщения о покупке разного товара в одном из торговых центров Южно-Сахалинска. Потерпевший уточнил, что признаков взлома в жилище не обнаружил.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личности злоумышленников. Ими оказались трое несовершеннолетних южносахалинцев. В течение дежурных суток подростков задержали и доставили в горотдел

Молодые люди раскаялись и рассказали, что в день кражи находились в районе улицы 2-я Железнодорожная в Луговом. Они проверили дверь одной из квартир, убедились, что ее не закрыли. Юноши вошли, пока хозяева спали, и украли чужие кредитки.

Несовершеннолетние обнаружили, что банковские карты имеют функцию бесконтактной оплаты. В течение нескольких часов молодые люди тратили чужие деньги. Купленное у подростков изъяли. Товары приобщили к материалам уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба гражданину".