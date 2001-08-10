Тихоокеанское
информационное агентство
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12:04, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Золота на 260 тысяч рублей вынес из ювелирного магазина углегорский грабитель

Углегорский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю Углегорска. Он признан виновным в покушении на грабеж.

Как сообщают в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что 26 марта подсудимый, находясь в магазине "Универмаг" в Углегорске, разбил металлическим отрезком трубы стекло витрины ювелирного отдела, схватил с нее золотые ювелирные изделия - 22 золотые цепи 585 пробы, общим весом 112,12 грамм, общей стоимостью 262 313 рублей.

Но действия подсудимого заметила индивидуальный предприниматель соседнего отдела магазина. Она задержала злоумышленника, не дав ему возможности скрыться с места преступления.

На суде сахалинец свою вину признал в полном объеме.

"Государственный обвинитель, с учетом наличия в действиях виновного опасного рецидива, ориентировал суд на назначение наказания, связанного с лишением свободы. Суд, согласившись с позицией прокурора, приговорил сахалинца к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сообщают в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.

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