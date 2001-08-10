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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинские пограничники задержали судно с нелегальным крабом на 87 миллионов рублей
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали судно "Экопасифик", принадлежащее ООО "Амарамба" из Южно-Сахалинска.
На борту обнаружили больше 30 тонн живого синего краба, добытого сверх установленной квоты. Сумма предотвращенного ущерба превысила 87 миллионов рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении. Судно доставили в порт Невельск, на него наложен административный арест.
В 2016 году судно "Экопасифик" уже задерживали сотрудники погрануправления за попытку сокрытия от органов контроля более 6,5 тонн краба, также выловленного сверх установленной квоты. Тогда, судовладельца признали виновным и обязали выплатить штраф в 1 миллион рублей и компенсацию ущерба почти 2 миллиона. Капитана судна
"Экопасифик" оштрафовали еще на 200 тысяч рублей.
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