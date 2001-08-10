В южно-сахалинской больнице имени Анкудинова проводится эпидемиологическое расследование
В южно-сахалинской больнице имени Анкудинова проводится эпидемиологическое расследование. Поводом стал заболевший сотрудник из числа младшего медицинского персонала. С пациентами он не контактировал. Медицинское учреждение работает в штатном режиме.
Работник находился на больничном, первый анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Имеются основания полагать, что у сотрудника горбольницы были контакты с зараженным, прибывшим на Сахалин с материка. Сейчас все данные перепроверяются.
Отметим, что в сахалинских медицинских учреждениях проводится еженедельный забор анализов на COVID-19. Результаты исследований за весь период наблюдений – отрицательные. Сегодня проведены дополнительные тестирования – заболевание ни у кого из медработников не выявлено, жалоб на самочувствие нет.
Заболевший стал 94-ым человеком, заболевшим коронавирусом. Кроме данного пациента в статистику попал еще один гражданин – приезжий из Владивостока. На 29 мая в Сахалинской области зафиксировано 95 случаев COVID-19. На лечении находятся 45 пациента, 50 – уже выписаны.
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