Почти 10 граммов наркотиков нашли в квартире у южносахалинцев

В полицию Южно-Сахалинска поступило сообщение от гражданина, проживающего в одном из домов в СНТ «Звездочка» 30 мая. Мужчина сказал, что их соседи громко шумят и ведут себя вызывающе. На место происшествия немедленно отправили экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что мужчины 45 и 21 года находятся в состоянии опьянения, но запах алкоголя от них нет. В квартире на столе лежали пакеты с веществом зеленого цвета и специфическим запахом. Кроме этого, на кухне у них находилась пластмассовая бутылка, предназначенная для курения. Полицейские решили досмотреть квартиру.

В результате, у 45-летнего, ранее судимого за незаконное хранение наркотических средств мужчины сотрудники полиции обнаружили в заднем кармане три свертка с веществом растительного происхождения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженные вещества изъяли и направили на исследование, которое показало, что в свертках находились наркотические вещества синтетического происхождения, общей массой почти 10 граммов.

Возбуждено уголовное дело.