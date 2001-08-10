Сахалинские пограничники нашли больше 45 тонн биоресурсов без документов на предприятии в Корсакове

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на рыбоперерабатывающем предприятии ООО "Прибой-Корсаков" обнаружили свыше 45 тонн различных водных биологических ресурсов - скат, навага, треска, мясо краба, икра морских ежей и других. У общества с ограниченной ответственностью не было ветеринарных и иных документов, подтверждающих законность добычи и переработки биоресурсов.

Установлено, что бригадир бригады прибрежного лова на рыболовном участке, также принадлежащем ООО "Прибой-Корсаков", не вносил в промысловый журнал сведения о промысловой деятельности.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, по данным фактам в отношении юридического лица ООО "Прибой-Корсаков" и бригадира бригады прибрежного лова возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.17 и ч. 2. ст. 8.37 КоАП, соответственно.