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13:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Больше 500 кг камчатского краба изъяли пограничники у браконьеров на Сахалине
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на восточном побережье залива Терпения задержали двух россиян за незаконную добычу ВБР.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, на месте задержания обнаружили и изъяли больше полутонны мертвого камчатского краба, резиновую лодку типа «Посейдон» с подвесным мотором "Ямаха - 40" и приспособление для поднятия крабовых ловушек.
Предварительно рассчитанный нанесенный ущерб - более 3-х миллионов рублей.
В действиях задержанных усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ.
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