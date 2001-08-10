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15:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Еще 13 заболевших COVID-19 поступили в инфекционный госпиталь на Сахалине
Еще 13 пациентов с COVID-19 поступили в инфекционный госпиталь в Сахалинской области. Одна из них – мама младенца, которому диагноз установили ранее. Повторный анализ у матери также показал наличие вируса. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.
Второй пациент – медработник областной больницы, эпидрасследование по которому еще продолжается: предполагается, что он мог заразиться от приехавших родственников из Москвы.
Диагностика по контактным медработникам и больным из отделения в настоящее время показала отрицательные результаты.
В двух случаях инфекция прибыла на Сахалин с моряками с Камчатки. Еще один заболевший – сотрудник аэропорта, имевший контакты с прилетевшими.
Два пациента инфекционного госпиталя – островитяне, обратившиеся за медицинской помощью с проявлениями простудных заболеваний. Проведенное обследование выявило коронавирус. Сейчас по ним проводят эпидрасследование – выявляют круг контактных лиц для определения источника заражения.
Пять человек прилетели на остров в поисках работы. Выявленное заболевание нарушило их планы и привело на больничную койку.
Два человека, напротив, покинули стационар – врачи диагностировали клиническое выздоровление, подтвержденное лабораторно.
Итого, на 2 июня в Сахалинской области зарегистрировано 145 случаев заболевания COVID-19. 60 человек выписаны с выздоровлением, еще 85 продолжают лечение.
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