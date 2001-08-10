Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2020
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16:02, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец сообщил в полицию о ложном преступлении

Сахалинец сообщил в полицию о ложном преступлении

Полиция разыскивает сахалинца, который 22 мая через пост экстренной связи «Гражданин-полиция», расположенного на улице Пограничной, 45 в Южно-Сахалинске, сообщил заведомо ложную информацию. В частности, злоумышленник заявил, что якобы сейчас на его глазах совершили преступление в отношении несовершеннолетнего.

Приметы разыскиваемого: рост 160-170 см, был одет в темную одежду, куртку с капюшоном, черную кепку.

Граждан, обладающих сведениями о разыскиваемом, полиция просит обратиться в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску по телефонам: 789-405, +7 962 120-66-98. Анонимность гарантируется.

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