Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июня 2020
Сегодня 00:10
68,34|76,62|37,84
Мэр Холмского района приступил к своим обязанностям
13:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская фирма отдала китайцам почти 7 млн рублей за товар, который не получила

Сахалинская фирма отдала китайцам почти 7 млн рублей за товар, который не получила

Нарушение валютного законодательства строительной компанией выявила Сахалинская таможня. Организация перевела на счет китайской фирмы 6,7 млн рублей за товары, которые не получила.

Как сообщили в региональном ведомстве, островная компания заключила контракт с китайской фирмой на поставку стройматериалов, хозяйственных товаров и товаров народного потребления стоимостью более 100 тысяч долларов США (около 6,7 млн рублей). Проведенная Сахалинской таможней проверка показала, что товар поставлен не был, в то время как деньги на счет поставщика заказчик перевел.

В отношении компании и ее руководителя Сахалинская таможня возбудила дела об административном правонарушении по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ. Организации может грозить штраф в размере суммы невозвращенных денежных средств.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?